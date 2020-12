Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 14:40 Uhr

Neuwied

Masern im Landkreis Neuwied ausgebrochen

Im Landkreis Neuwied sind die Masern ausgebrochen. Derzeit gebe es einen bestätigten Fall in Bad Hönningen, teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. In Hammerstein, Dattenberg, Neuwied und dem benachbarten Landkreis Altenkirchen seien insgesamt vier Verdachtsfälle gemeldet worden. Menschen, die sich möglicherweise angesteckt haben, mussten in Quarantäne. Das Gesundheitsamt suchte nach Kontaktpersonen, um eine weitere Ausbreitung der hoch ansteckenden Krankheit zu verhindern. Die Behörde rief die Bevölkerung auf, sich impfen zu lassen.