Worms

Masche Schockanruf: 86-Jährige um 40.000 Euro betrogen

Trickdiebe haben in Worms eine Rentnerin um 40.000 Euro gebracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die 86-Jährige mit einem sogenannten Schockanruf überrumpelt. Eine Anruferin habe der Frau am Montag weinend und aufgelöst von einem angeblichen Verkehrsunfall berichtet. Weil dabei ein Mensch gestorben sei, müssten 40.000 Euro Kaution hinterlegt werden, damit sie und ihre Mutter freikämen. Die Rentnerin sei fälschlicherweise davon ausgegangen, dass es sich um ihre Enkelin handelte und habe sich bereiterklärt, das Geld zu bezahlen.