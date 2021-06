Mainz

Marode Hochbrücke in Mainz-Mombach wird für Verkehr gesperrt

Die rund 1,3 Kilometer lange marode Hochbrücke Mombach in Mainz wird von kommenden Montag an für den Verkehr gesperrt. Der Zustands sei besorgniserregend, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch in Mainz. Der Ausbau der Straßen unter der Hochstraße aus den 1960er Jahren sei fertig, so dass durch die Sperrung keine Verkehrsprobleme erwartet würden. Maximal 10.000 Autos fahren nach Angaben der Stadt täglich über das Spannbetonbauwerk. Zum Vergleich: auf der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden sind es rund viermal so viele.