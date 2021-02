Mainz

Maria 2.0 schlägt Thesen an: Für Gleichberechtigung

Anhänger der katholischen Reformbewegung „Maria 2.0“ haben am Wochenende Plakate mit ihren Forderungen an die Türen von Kirchen geschlagen. In Mainz und Umgebung seien die sieben Thesen der Bewegung an rund 100 Kirchentüren angebracht worden, teilte Andrea Keber von „Maria 2.0“ mit. Die Aktivistinnen fordern darin unter anderem mehr Gleichberechtigung, die Aufklärung von sexuellem Missbrauch, die Aufhebung des Pflichtzölibats und die Anerkennung von unterschiedlichen Lebensformen.