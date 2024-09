Marcel Hürter soll neuer Rechnungshof-Präsident werden

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Der Präsident des Statistischen Landesamtes Marcel Hürter soll an die Spitze des rheinland-pfälzischen Rechnungshofes wechseln. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat den 44-Jährigen in Mainz zur Wahl vorgeschlagen. Diese ist für Anfang nächster Woche im Landtag geplant. Der amtierende Präsident des Rechnungshofes, Jörg Berres, geht in den Ruhestand.

«Ich bin überzeugt, dass Marcel Hürter mit seiner vielfältigen fachlichen Expertise die richtige Wahl für dieses verantwortungsvolle Amt ist», sagte Schweitzer.

Nach dem Gesetz über den Rechnungshof wird die Präsidentin beziehungsweise der Präsident des Rechnungshofes auf Vorschlag des Ministerpräsidenten vom Landtag für eine einmalige Amtszeit von zwölf Jahren gewählt und dann vom Ministerpräsidenten ernannt.

Hürter kommt aus Neuwied und hat in Mainz Volkswirtschaft studiert. Er hat Erfahrung in der Landtagsverwaltung, im Wirtschafts- und Umweltministerium gesammelt, unter anderem als persönlicher Referent des früheren Wissenschaftsministers Hendrik Hering (SPD) und als SPD-Landtagsabgeordneter. Seit 2017 ist er Präsident des Statistischen Landesamtes in Bad Ems.