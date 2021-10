Wadern

Mann wird mit fremdem Rad und Drogen im Gepäck angehalten

Die Polizei hat bei einem Mann in Wadern (Merzig-Wadern) mehrere gestohlene Gegenstände und illegale Drogen gefunden. Aufmerksam wurden die Beamten auf den 36-Jährigen in der Nacht zu Dienstag, als dieser ein Fahrrad schob, wie es von einem Sprecher hieß. Schnell war demnach klar, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Später habe sich herausgestellt, dass das Rad vor einem knappen Monat gestohlen worden sei. Dann hätten die Beamten bei ihm auch eine fremde Kreditkarte, sowie Marihuana und Amphetamine gefunden. Die Karte habe er vor Monaten gefunden und für den Zigaretten-Kauf benutzt, so die Erklärung des mutmaßlichen Diebs.