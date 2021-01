Kaiserslautern

Mann will Wohnung von Ex-Freundin nicht verlassen: Festnahme

Ein Mann hat in Kaiserslautern die Wohnung seiner Ex-Freundin nicht verlassen wollen und dann Polizisten angegriffen. Nun muss er mit einem Strafverfahren rechnen. Das teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Montag mit. Den Ermittlungen zufolge hatte der 27-Jährige am Sonntag von seiner Freundin den Laufpass erhalten, sich aber geweigert, zu gehen. Die Frau rief die Polizei, die den alkoholisierten Mann vor die Tür setzte.