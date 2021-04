Mann will trotz Quarantäne raus: Polizei setzt Taser ein

Weisenheim am Sand (dpa/lrs) – Ein 28 Jahre alter Mann wollte trotz Quarantäne seine Unterkunft in Weisenheim am Sand (Landkreis Bad Dürkheim) verlassen und hat dabei Polizeibeamte angegriffen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, setzten die Beamten einen Taser gegen den Mann ein und fixierten ihn. Bei dem Vorfall am Mittwochmittag seien der 28-Jährige und ein 29 Jahre alter Polizist leicht verletzt worden.