Ransbach-Baumbach

Mann will Streit schlichten und wird angegriffen

Beim Versuch, einen Streit zu schlichten, ist ein 51-Jähriger in Ransbach-Baumbach (Westerwaldkreis) von drei Jugendlichen angegriffen und niedergeschlagen worden. Der Mann sei am Donnerstagabend mit zwei Begleitern auf einem Wanderweg unterwegs gewesen, als er in der Nähe eines Waldparkplatzes einen Streit unter fünf Jugendlichen beobachtete, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Er habe versucht, die Auseinandersetzung zu schlichten.