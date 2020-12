Archivierter Artikel vom 02.08.2020, 11:40 Uhr

Mann will Freund bei der Polizei abholen: Selbst angetrunken

Wörth am Rhein (dpa/lrs) – Ein guter Freund kommt auch mitten in der Nacht aufs Polizeirevier, um einen ertappten Verkehrssünder nach Hause zu bringen. Im Fall eines Autofahrers, dessen Führerschein nach einer Kontrolle beschlagnahmt worden war, wäre allerdings ein nüchternes Auftreten wohl besser gewesen. Denn nicht nur der festgesetzte Autofahrer durfte wegen 1,31 Promille nach einem Atemalkoholtest und Verdacht auf Kokaineinfluss nicht mehr hinters Steuer, so ein Polizeisprecher am Sonntag in Wörth am Rhein.