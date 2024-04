Mann will Auto kaufen und stürzt drei Meter in die Tiefe

Anzeige

Völklingen (dpa/lrs) – Auf dem Gelände eines Autohändlers im saarländischen Völklingen ist ein Kunde mit einem Auto durch einen Zaun gebrochen und drei Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlitt der 23-Jährige am Montag schwere Verletzungen, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Er sei bei dem Sturz im Auto eingeklemmt worden. Zeugen holten den Mann demnach aus dem Wagen und der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Der 23-Jährige hatte bei dem Autohändler ein Auto kaufen wollen, so die Polizei. Er setzte sich laut Mitteilung in einen Wagen am Rand des Geländes und startete den Motor. Das Auto brach demnach anschließend durch den davorliegenden Zaun, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Warum es zu dem Unfall kam, sei noch unklar. Das Auto sei später abgeschleppt worden.

