Thalhausen

Mann widersetzt sich Polizisten und verletzt zwei Beamte

Ein unter Drogen stehender Mann hat nach Polizeiangaben am Freitag zwei Polizisten verletzt. Ein Beamter sei bei dem Einsatz in Thalhausen (Landkreis Neuwied) schwer verletzt worden und dienstunfähig, teilte die Polizei mit. Der andere habe leichte Verletzungen erlitten. Der randalierende Mann kam in eine psychiatrische Klinik.