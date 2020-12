Mainz

Mann wegen versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft

Er soll eine 23-Jährige in Mainz mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt haben: Deswegen ist am Montag gegen einen 27-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags ergangen. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Mainz mit. Das Opfer war am Samstagabend in einem Einfamilienhaus in Mainz-Gonsenheim entdeckt worden, nachdem Anwohner wegen lauter Schreie die Polizei alarmiert hatten.