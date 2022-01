Saarbrücken

Mann wegen Brandanschlägen auf Funkmasten angeklagt

Nach vier Brandanschlägen auf Funkmasten im Raum Saarlouis hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken einen 32-Jährigen unter anderem wegen Brandstiftung angeklagt. In einem Fall sei ein Schaden von fast 40.000 Euro entstanden, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Zudem soll der Mann zweimal in Umspannwerke eingedrungen sein und Kurzschlüsse an Stromleitungen verursacht haben. In der Folge kam es Stromausfällen. In einem Fall sei die Versorgungsleitung eines Stahlwerks betroffen gewesen.