Mann vor rund 30 Jahren verschwunden: Suche nach Leiche

Im Fall des vor 29 Jahren verschwundenen Mannes im Saarland sucht die Polizei weiter nach der Leiche. Die drei tatverdächtigen Männer im Alter von 53 bis 55 sitzen derweil in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Die drei Deutschen sollen den damals 27-jährigen Mann in einem Waldstück bei Wadgassen im Saarland umgebracht und die Leiche anschließend dort vergraben haben. Einer der Beschuldigten wurde in Berlin festgenommen.

Die beiden anderen Männer wurden am Montag an ihren Wohnorten in Heusweiler und Riegelsberg (Regionalverband Saarbrücken) verhaftet. Dabei wurden auch die Wohnungen der dringend Verdächtigen durchsucht. Unter anderem wurden Mobiltelefone und Computer sichergestellt. Die drei Männer wurden in Gefängnisse in Saarbrücken und Berlin gebracht. Alle drei seien „untereinander seit Jahrzehnten bekannt“ und hätten eine kriminelle Vergangenheit, erklärte die Polizei am Montag.

Nach dem vermissten Völklinger wurde vor fast drei Jahrzehnten auch mit Öffentlichkeitsfahndung gesucht, ohne dass es Hinweise auf den Verbleib des Mannes gab. Erst im Mai dieses Jahres habe es „Andeutungen aus dem Umfeld der jetzt Beschuldigten“ gegeben, dass diese für den Mord an dem Vermissten verantwortlich seien. Ermittlungen der nach dem Monat des Verschwindens benannten „Ermittlungsgruppe (EG) September“ hätten den Verdacht erhärtet.