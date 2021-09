Erpel/Bonn

Mann verursacht Unfall und wartet mit hochgelegten Beinen

Ein Autofahrer soll im Kreis Neuwied einen Unfall verursacht, sich nicht um eine Verletzte gekümmert, einen Polizisten attackiert und wenig später im nahe gelegenen Bonn auf Autodächer eingeschlagen haben. Der 49-Jährige verlor am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 42 bei Erpel die Kontrolle über seinen Transporter, geriet so in den Gegenverkehr und stieß mit zwei Autos zusammen, wie die Polizei mitteilte.