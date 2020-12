Archivierter Artikel vom 25.07.2020, 10:10 Uhr

Grünstadt

Mann verursacht Fahrradunfall mit 2,28 Promille

Nach seinem Geburtstag hat ein Mann betrunken einen Fahrradunfall gebaut. Der 59-Jährige setzte sich im Anschluss an seine Feier trotz Alkoholgenusses auf das Fahrrad, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) kollidierte er allerdings mit einem parkenden Auto. Der Mann hatte den Angaben zufolge 2,28 Promille im Blut. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet, wie die Polizei mitteilte.