Hochspeyer

Mann vermisst zwei Zechkumpane nach Trinkgelage

Bei einem Trinkgelage im Kreis Kaiserslautern sollen zwei Männer auf geheimnisvolle Weise verschwunden sein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 43 Jahre alter Mann die Beamten darüber informiert, dass beide Zechkumpane nach dem Sturz in eine Hecke in Hochspeyer nicht mehr auffindbar gewesen seien.