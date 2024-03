Saarbrücken

Kriminalität

Mann verliert bei Flucht Autoteile und hinterlässt Ölspur

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Autofahrer hat nach einem Verkehrsunfall in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) der Polizei eine eindeutige Spur hinterlassen. Der 65-Jährige flüchtete am Sonntagabend von der Unfallstelle und hinterließ eine Ölspur quer durch Saarbrücken. Auch sein Auto verlor nach und nach Teile, bis es auf der Stahlfelge zum Stillstand kam, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.