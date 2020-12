Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 07:00 Uhr

Nerdlen

Mann verliert auf nasser Fahrbahn Kontrolle über Auto

Bei einem Autounfall auf regennasser Fahrbahn sind auf der Landstraße 46 in Nerdlen bei Daun zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 22 Jahre alte Fahrer und sein 15-jähriger Begleiter kamen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Demnach war das Auto am Mittwochabend auf der nassen Landstraße zu schnell unterwegs. Der 22-Jährige verlor in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen, der rund 100 Meter über eine Wiese rutschte und sich dann überschlug.