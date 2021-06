Petersberg

Mann verletzt sich bei Arbeitsunfall schwer

Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein Mann im Kreis Südwestpfalz schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei geriet der 45-Jährige mit „mindestens“ einem Arm in eine Maschine. Dabei habe er sich in einer Firma in Petersberg so schwer verletzt, dass er am Dienstag mit einem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht werden musste. Weitere Informationen waren zunächst nicht zu erhalten.