Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 10:00 Uhr

Saarbrücken

Mann unter Drogeneinfluss attackiert mehrere Menschen

Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann hat in Saarbrücken mehrere Menschen angegriffen und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nachdem der Mann, der keinen Führerschein besitzt, am späten Samstagabend mit seinem Auto auf den Wagen einer Frau aufgefahren war, stieg er aus, zog die Frau durch das geöffnete Fahrerfenster an den Haaren und attackierte sie so lange mit Faustschlägen, bis diese aus ihrem Auto flüchtete und auf der Fahrbahn laut um Hilfe schrie.