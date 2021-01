Bad Dürkheim

Mann und zwei Kinder tot in Auto: Brandbeschleuniger

Nach der Bergung von drei Leichen aus einem ausgebrannten Wagen im pfälzischen Bad Dürkheim haben Ermittler im Autowrack den Einsatz eines Brandbeschleunigers festgestellt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Freitag auf Nachfrage mit. Ein Sachverständiger habe das Fahrzeug untersucht, in dem am Dienstag ein Mann und zwei Kinder tot gefunden worden waren.