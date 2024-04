Mann überschlägt sich bei Forstunfall mehrfach mit Traktor

Anzeige

Heinzenberg (dpa/lrs) – Ein 64 Jahre alter Mann hat sich mit seinem Traktor in Heinzenberg (Landkreis Bad Kreuznach) am Samstag mehrfach überschlagen und ist dabei leicht verletzt worden. Er sei mit seinem Traktor von einem Weg an einem Hang abgerutscht, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach rund 50 Metern sei der Traktor bei einem Baum zum Stehen gekommen. Die Fahrerkabine habe sich verzogen, weshalb sich die Türen nicht mehr öffnen ließen. Die Feuerwehr habe den Mann geborgen. Der Weg sei wegen des vielen Regens in den vergangenen Tagen schlammig gewesen.