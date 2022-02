Mainz

Mann transportiert Mülltonne voller Diebesgut durch Altstadt

Am frühen Freitagmorgen wurde ein Mann mit einer Mülltonne voller Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro von der Polizei in Mainz erwischt. Der 53-Jährige soll zahlreiche Werkzeuge, Baumaterialien und Baumaschinen von hochwertigen Marken in der Mülltonne transportiert haben, wie die Polizei mitteilte. Der Mann fiel einer Streife in der Mainzer Altstadt auf. Als der 53-Jährige die beabsichtigte Kontrolle durch die Beamten bemerkte, habe er die Tonne stehen gelassen und die Flucht ergriffen. Er sei aber nach wenigen Minuten von den Polizisten gestoppt worden.