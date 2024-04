Mann tot in seiner Wohnung gefunden: Sohn festgenommen

Anzeige

Böhl-Iggelheim (dpa/lrs) – Ein 68 Jahre alter Mann ist in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) mutmaßlich getötet worden. Die Leiche des Mannes wurde am Dienstagmorgen in dessen Wohnung gefunden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Die Polizei nahm als Verdächtigen den 31-jährigen Sohn des Opfers nahe dem Tatort vorläufig fest.

Die Verletzungen des 68-Jährigen sowie die Spurenlage ließen auf ein Tötungsdelikt schließen, hieß es. Nähere Angaben zur Tat machte der leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht. Der 31-Jährige sollte am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

