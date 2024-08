Mann tot aus der Mosel geborgen

Grevenmacher (dpa/lrs) – Im luxemburgischen Grevenmacher ist ein 47-Jähriger tot aus der Mosel geborgen worden. Er war laut Aussagen von Zeugen am Donnerstagnachmittag nach einem Bad in dem Fluss nicht mehr ans Ufer zurückgekehrt, wie die Polizei in Luxemburg mitteilte. Umgehend sei eine Suchaktion eingeleitet worden, an der auch Einsatzkräfte aus Deutschland beteiligt waren. Ein Polizeitaucher konnte den toten Mann wenig später aus der Mosel bergen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion beauftragt, um die genaue Todesursache festzustellen.

