Saarbrücken

Saarbrücken

Mann stürzt mit Transporter Böschung hinab: Schwer verletzt

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ein 73-Jähriger hat sich in Saarbrücken mit seinem Transporter mehrfach überschlagen und ist schwer verletzt worden. Der Mann fuhr am Freitag mit dem Fahrzeug auf der Bundesautobahn 620 in Richtung Saarlouis, als er etwa 500 Meter nach der Anschlussstelle Gersweiler auf Höhe einer Nothaltebucht von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache sei unklar. Der Transporter stieß demnach gegen die Leitplanke, prallte ab und rutschte eine Böschung hinab. Das Fahrzeug überschlug sich den Angaben nach und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der 73-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Saarbrücker Krankenhaus.