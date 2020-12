Archivierter Artikel vom 29.03.2020, 15:10 Uhr

Mann stürzt bei Arbeiten aus Baumkrone: Schwer verletzt

Kleinsteinhausen (dpa/lrs) – Ein 46-jähriger Mann ist bei Schneidearbeiten im Landkreis Südwestpfalz aus einer etwa acht Meter hohen Baumkrone gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Sonntag mit.