Mann stirbt nach Sturz in Kanalschacht

Britten/Losheim am See (dpa/lrs) – Der Bewohner eines Alten- und Pflegeheims im saarländischen Britten ist nach einem Sturz über eine Brüstung in eine mehrere Meter tiefe Grube gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Mann am Donnerstagmorgen noch lebend in einem Kanalschacht vorgefunden. Die Feuerwehr konnte den Verletzten dann mit einer Drehleiter und einer Korbtrage aus der Grube retten.