Mann stirbt nach Streit mit Messer – Verdächtiger in U-Haft

In einer Parkanlage geraten drei Männer aneinander. Einer zückt mutmaßlich ein Messer – und verletzt einen 35-Jährigen so schwer, dass der Mann wenig später stirbt. Ging es um Betäubungsmittel?

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Bei einem Streit ist ein 35-Jähriger in Bad Kreuznach schwer mit einem Messer verletzt worden und wenig später gestorben. Der mutmaßliche Täter flüchtete am Samstagabend zunächst, bevor Polizisten ihn noch ihn der Nacht festnahmen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein Richter ordnete demnach am Sonntag Untersuchungshaft wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen den 32-Jährigen an. Er befinde sich nun in einem Gefängnis.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung liefen noch. «Es ist jedoch von Streitigkeiten im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität auszugehen», hieß es in der Mitteilung.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge waren der 35 Jahre alte Afghane und ein weiterer Mann in einer Parkanlage mutmaßlich mit dem 32-jährigen syrischen Staatsangehörigen aneinandergeraten. Mit einem Messer soll der Verdächtige dem Opfer eine schwere Stichverletzung im Schulterbereich zugefügt haben. Der Verletzte und sein Begleiter gingen laut Polizei in ein Krankenhaus, wo der 35-Jährige wenig später starb.