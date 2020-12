Archivierter Artikel vom 01.03.2020, 09:30 Uhr

Speyer

Mann stirbt in Speyer: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Tod eines Mannes in einer Wohnung in Speyer sitzt ein 34 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Er stehe im dringenden Tatverdacht, den 34-Jährigen in seiner Wohnung getötet zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Samstagabend mit. Der Tatverdächtige und der Getötete stammen aus Polen.