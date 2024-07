Ein Radfahrer stürzt einen Hang hinab. Rettungskräfte eilen auch per Hubschrauber herbei. Aber sie können nichts mehr ausrichten.

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. (zu dpa: «Mann stirbt bei Unfall mit Pedelec») Foto: Lino Mirgeler/DPA

Großlittgen (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Bernkastel-Wittlich ist ein 36 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizeiinspektion Wittlich mitteilte, war der Mann mit seinem Pedelec am Freitag auf der L60 von Großlittgen nach Schladt unterwegs. Aus zunächst unbekannten Gründen sei er von der Fahrbahn abgekommen und über die Schutzplanke in ein steil abfallendes Waldstück geschleudert worden. Die Rettungskräfte setzten unter anderem einen Hubschrauber mit Notarzt ein. Der Mann sei aber noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen, hieß es.