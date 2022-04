Saarbrücken

Mann stiehlt mehr als 100 Pakete aus Postzentrum

Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen, der mehr als 100 Pakete aus einem Post-Verteilerzentrum in Saarbrücken gestohlen haben soll. Der Dieb sei von einem Mitarbeiter des Postzentrums auf frischer Tat ertappt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er ließ demnach daraufhin die Pakete fallen und floh mit seinem Auto. Die alarmierte Polizei konnte den 26-Jährigen noch am gleichen Tag – am Donnerstag vergangener Woche – festnehmen.