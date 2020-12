Archivierter Artikel vom 29.05.2020, 15:50 Uhr

Mann sticht Ex-Freundin in Kaiserslautern mit Messer nieder

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein Mann hat in Kaiserslautern seine Ex-Freundin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Frau erlitt eine Stichwunde im Oberkörper, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Ersten Ermittlungen zufolge hat der Mann seine ehemalige Lebensgefährtin am Vormittag besucht und um ein Gespräch gebeten. Sie gingen demnach ins Freie, wo er während des Gesprächs zustach. Nach der Tat flüchtete er mit seinem Auto. Die Ermittler fanden den Mann etwa zwei Stunden später tot unter einer Autobahnbrücke. Er habe sich offenbar das Leben genommen, hieß es.