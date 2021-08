Saarbrücken

Mann sticht 18-Jährigen mit Messer nieder: Haftbefehl

Nach Messerstichen gegen einen 18-Jährigen in Saarbrücken ist am Sonntag Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Der 26-Jährige hatte am Samstagabend zunächst wartende Passanten, darunter auch sein späteres Opfer, an der Tram-Haltestelle Johanneskirche angepöbelt, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Der junge Mann hatte versuchte dem Streit auszuweichen und die Haltestelle zu Fuß verlassen. Der 26-Jährige hatte ihn verfolgt und schließlich niedergestochen. Er kam am Sonntag in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken.