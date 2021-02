Schifferstadt

Mann soll Tante getötet und Mutter schwer verletzt haben

Ein Mann soll in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) seine 60 Jahre alte Tante getötet und seine Mutter schwer verletzt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der 31 Jahre alte Verdächtige nach dem Verbrechen am Abend zuvor geflüchtet. Nach einem Zeugenhinweis am Donnerstag hatten ihn Beamte vorläufig festgenommen.