Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 19:00 Uhr

Saarbrücken

Mann soll schwarze 16-Jährige in Bahn angespuckt haben

Ein Mann soll in einer Stadtbahn in Saarbrücken ein schwarzes Mädchen angespuckt haben. Der 37 Jahre alte Deutsche habe am vergangenen Freitagabend die 16-Jährige auf diese Weise attackiert, teilte die Führungs- und Lagezentrale der Polizei im Saarland am Mittwoch mit. Es sei von einem rassistischen Motiv auszugehen, sagte ein Sprecher.