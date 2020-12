Archivierter Artikel vom 29.07.2020, 15:40 Uhr

Frankenthal

Mann soll Mutter erstochen haben: Ermittlungen laufen

Nachdem ein 32-Jähriger in Frankenthal festgenommen wurde, weil er seine Mutter erstochen haben soll, laufen die Ermittlungen. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, sei dem Verdächtigen für einen Alkohol- und Drogentest Blut entnommen worden. Das Ergebnis stehe noch aus. Auch zu den Hintergründen der Tat werde noch ermittelt. Der Mann befindet sich laut Angaben der Staatsanwaltschaft derzeit in U-Haft.