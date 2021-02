Mülheim-Kärlich

Mann soll Lebensgefährtin mit Messer schwer verletzt haben

Mit einem Messerangriff soll ein Mann seine Lebensgefährtin in Mülheim-Kärlich (Kreis Mayen-Koblenz) schwer verletzt haben. Nach der Attacke habe sich der 65 Jahre alte Mann selbst mit der Stichwaffe verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ersten Ermittlungen zufolge soll er in der gemeinsamen Wohnung auf die 62 Jahre alte Frau gewartet haben, um zunächst sie und danach sich selbst zu töten.