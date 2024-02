Heimbach

Mann schwer verletzt aus brennendem Wohnhaus gerettet

Ein Mann ist am Freitagabend bei einem Wohnhausbrand in Heimbach (Landkreis Birkenfeld) schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei mitteilte.