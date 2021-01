Wadern

Mann schleudert mit Quad gegen Auto und stirbt

Nach einem Unfall mit einem Quad ist im Saarland ein 60-Jähriger seinen Verletzung erlegen. Der am Sonntag im Landkreis Merzig-Wadern verunglückte Fahrer sei am Montagnachmittag verstorben, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann habe mit dem vierrädrigen Geländefahrzeug in der Ortsdurchfahrt von Wadern-Lockweiler auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle verloren. Er sei gegen ein geparktes Auto geschleudert. Der Mann schlug laut Ermittlern mit dem Kopf gegen das Fahrzeug. „Fremdverschulden kann aufgrund von Zeugenaussagen ausgeschlossen werden“, sagte die Polizei. Der 60-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Saarbrücken gebracht und starb dort. Der Sachschaden lag bei 5000 Euro.