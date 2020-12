Archivierter Artikel vom 01.05.2020, 10:10 Uhr

Mann schlägt mit Hammer auf Geldautomat ein

Zweibrücken (dpa/lrs) – Ein Mann hat in Zweibrücken mit einem Vorschlaghammer auf den Geldautomaten einer Sparkassen-Filiale eingeschlagen und einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der Unbekannte den Automaten wohl nicht aufbrechen. Die Tat am Donnerstagvormittag sei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden. Der Mann verschwand demnach zu Fuß vom Tatort. Am Geldautomaten entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.