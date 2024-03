Mann schlägt Lebensgefährtin: Nacht in Polizeigewahrsam

Edenkoben (dpa/lrs) – Nachdem er seine Lebensgefährtin geschlagen und Polizisten beleidigt hatte, hat ein 38-Jähriger im Kreis Südliche Weinstraße die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbracht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut stark betrunken. Nach seinem Angriff in der Nacht zu Sonntag wiesen Beamte ihn an, die Wohnung der Frau zu verlassen. Ein Familienangehöriger fuhr ihn nach Hause, bat ihn jedoch nach erneutem Streit aus dem Auto. Polizisten nahmen ihn mit. Während der Fahrt habe er die Beamten unflätig beleidigt und deren Angehörige bedroht, teilte die Polizei weiter mit.

Polizeimeldung