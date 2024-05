Mann schießt mit Reizstoffpistole auf 21-Jährigen

Mit einer Reizstoffpistole soll ein 22-Jähriger in Gau-Algesheim (Landkreis Mainz-Bingen) auf einen anderen Mann gezielt haben, der dabei leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, war sie deswegen am Sonntag mit vielen Kräften ausgerückt, nachdem über Notruf gemeldet worden war, ein Mann schieße auf offener Straße mit einer Waffe auf andere Personen.

Gau-Algesheim (dpa) – Der 22-jährige Tatverdächtige konnte nach kurzer Fahndung in Tatortnähe festgenommen werden. Seine Waffe wurde sichergestellt. Warum die flüchtig bekannten Männer in Streit geraten waren, blieb zunächst unklar. Das 21 Jahre alte Opfer kam in ein Krankenhaus. Gegen den 22-jährigen Beschuldigten wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.