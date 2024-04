Mann rettet sich mit Stichverletzungen ins Kreuznacher Krankenhaus

Mit mehreren Stichwunden kommt ein Mann in ein Krankenhaus in Bad Kreuznach. Ein Verdächtiger wird festgenommen, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Beide Männer sind Somalier, zum Motiv gibt es noch keine belastbaren Erkenntnisse.

Am Donnerstagabend gegen 20.55 Uhr meldete sich das Krankenhaus St. Marienwörth bei der Polizei. Es werde gerade ein 41-jähriger Mann mit mehreren Stichwunden behandelt. Die Polizei ermittelte nach Zeugenbefragungen vor Ort, wer der Täter sein könnte. Der 30-jährige Verdächtige wurde gegen 22.45 Uhr vor seiner Wohnung angetroffen. Er saß in seinem Auto. Die Beamten nahmen den Mann mit Unterstützung von Kräften der Verkehrsdirektion Mainz fest. Täter und Opfer sind laut Staatsanwaltschaft somalische Staatsbürger, beide wohnen in Bad Kreuznach.

Das Opfer, so der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Deutschler, befinde sich „nicht mehr in Lebensgefahr“, der Zustand sei stabil. Zu den Hintergründen der Tat gebe es noch keine soliden Erkenntnisse. Täter und Opfer seien „flüchtig miteinander bekannt“, Hinweise auf bestehende Konflikte lägen derzeit nicht vor. Die Tat werde als „versuchtes Tötungsdelikt“ eingestuft, der Beschuldigte befindet weiter sich in Untersuchungshaft.