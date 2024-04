Bad Kreuznach

Mann rettet sich mit Stichverletzungen ins Krankenhaus

Ein 41-Jähriger hat sich in Bad Kreuznach mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gerettet. Er wurde zuvor nach erstem Erkenntnisstand in der Nähe des Krankenhauses von einem 30-Jährigen mit einem Messer verletzt, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Am Donnerstagabend, knapp zwei Stunden, nachdem der Mann im Krankenhaus eingetroffen war, nahmen Polizisten den Tatverdächtigen fest. Er saß im Auto vor seiner Wohnanschrift. Hintergründe zu den Geschehnissen teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Ermittlungen laufen.