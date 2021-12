Mainz

Mann randaliert in Kneipe und hinterlässt Telefonnummer

Erst Flirt, dann Randale: Ein 33-Jähriger hat in einer Kneipe in Mainz randaliert. Der Mann hinterließ jedoch seine Telefonnummer am Tatort und konnte dadurch leicht identifiziert werden, wie die Polizei in Mainz am Mittwoch mitteilte. Der Mann habe am Dienstagabend einer 54 Jahre alten Kellnerin ins Gesicht gespuckt und versucht, auf sie loszugehen. Der Grund für den Ausraster: Wegen einer unbezahlten Rechnung hatte er keine weiteren Getränke bekommen.