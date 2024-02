Mann randaliert in Arztpraxis und greift Patienten an

Großrosseln (dpa/lrs) – Bei einem Arztbesuch in Großrosseln (Regionalverband Saarbrücken) hat ein Patient am Montag randaliert und mehrere Personen verletzt. Der 47-Jähriger habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und um die Einweisung in eine psychiatrische Klinik gebeten, als er den Arzt aufsuchte, teilte die Polizei mit. In einem gesonderten Wartebereich habe er dann eine 88-jährige Frau und einen 42-jährigen Mann angegriffen und das Mobiliar beschädigt und teilweise aus dem Fenster auf die Straße geworfen.

Zudem habe er den herbeieilenden Arzt angegriffen, ihn zu Boden geworfen und gegen den Kopf getreten. Der Mediziner verlor das Bewusstsein. Der Patient wurde von der eintreffenden Polizei festgenommen und in die Psychiatrie gebracht. Gegen ihn wurden mehrere Strafermittlungen eingeleitet.

