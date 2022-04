Mainz

Mainz

Mann nach Unfall auf Festgelände außer Lebensgefahr

Ein bei einem Unfall auf dem Festgelände des «Mainzer Rheinfrühlings» schwer verletzter Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts ist außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der 25-Jährige war am Mittwochnachmittag offenbar von einem Pendel an einem langen Arm der Attraktion im Fahrbetrieb erfasst und schwer verletzt worden, wie ein Sprecher der Stadt Mainz am Donnerstag erklärte. Der Verletzte sei in die Uniklinik eingeliefert worden. Die Messe wurde aufgrund des Unfalls ab 18.00 Uhr geschlossen.